La Sala Multimediale della Questura intitolata alla memoria di due agenti uccisi in servizio
Mercoledì 14 gennaio alle 10, presso la Questura di Caserta, si terrà la cerimonia di intitolazione della Sala Multimediale alla memoria del Sovintendente Capo Gennaro Autuori e dell’Agente Michele Del Giudice, due agenti uccisi in servizio. L’evento rende omaggio al loro sacrificio e riconosce il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica.
Mercoledì 14 gennaio, alle 10, presso la Questura di Caserta, avrà luogo la Cerimonia di intitolazione della Sala Riunioni Multimediale alla memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Gennaro Autuori e dell’Agente della Polizia di Stato Michele Del Giudice.Alla cerimonia prenderà. 🔗 Leggi su Casertanews.it
