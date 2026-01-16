Troppo lunga l’attesa in piedi e al freddo davanti alla questura
Ogni settimana, decine di persone si recano alla Questura di Piacenza per chiedere informazioni sui propri documenti, spesso in condizioni di attesa lunga e al freddo. Questa situazione, ormai abituale, evidenzia la necessità di un’attenzione più adeguata e di soluzioni efficaci per migliorare i servizi offerti e garantire un accesso più dignitoso alle procedure amministrative.
«Scrivo per portare all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione grave e ormai abituale che si verifica presso la Questura di Piacenza, riguardante decine di persone che ogni settimana cercano semplicemente informazioni sui propri documenti. Ogni martedì e giovedì, molte persone sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Attesa troppo lunga, scoppia la furia al pronto soccorso. Infermiera schiaffeggiata davanti ai pazienti
Leggi anche: Attesa troppo lunga, donna picchia un medico alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra: arrestata
Freni che fischiano Distanza di arresto troppo lunga Non aspettare! Cambia adesso le tua pastiglie o dischi freno! Ti aspettiamo! Contattaci per maggiori informazioni: www.automotogenova.it 010 810369 [email protected] Via Giusep - facebook.com facebook
Ancora un #orso marsicano morto sulle strade, è accaduto ieri in area esterna al @Parcoabruzzo, sulla Sora-Avezzano La morte di questo maschio di 4-6 anni si aggiunge purtroppo ad una lista molto, troppo lunga Meno di due anni fa era toccato al giovane # x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.