Troppo lunga l’attesa in piedi e al freddo davanti alla questura

Ogni settimana, decine di persone si recano alla Questura di Piacenza per chiedere informazioni sui propri documenti, spesso in condizioni di attesa lunga e al freddo. Questa situazione, ormai abituale, evidenzia la necessità di un’attenzione più adeguata e di soluzioni efficaci per migliorare i servizi offerti e garantire un accesso più dignitoso alle procedure amministrative.

