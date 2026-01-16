Troppo lunga l’attesa in piedi e al freddo davanti alla questura

Da ilpiacenza.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni settimana, decine di persone si recano alla Questura di Piacenza per chiedere informazioni sui propri documenti, spesso in condizioni di attesa lunga e al freddo. Questa situazione, ormai abituale, evidenzia la necessità di un’attenzione più adeguata e di soluzioni efficaci per migliorare i servizi offerti e garantire un accesso più dignitoso alle procedure amministrative.

«Scrivo per portare all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione grave e ormai abituale che si verifica presso la Questura di Piacenza, riguardante decine di persone che ogni settimana cercano semplicemente informazioni sui propri documenti. Ogni martedì e giovedì, molte persone sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Attesa troppo lunga, scoppia la furia al pronto soccorso. Infermiera schiaffeggiata davanti ai pazienti

Leggi anche: Attesa troppo lunga, donna picchia un medico alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra: arrestata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.