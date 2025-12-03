I giovani pittori vincitori del concorso Un poster per la pace in mostra alla Galleria Manoni 2.0

Il Lions Club Forlì Host apre alla mostra dei lavori realizzati dagli studenti forlivesi di 8 plessi scolastici per il concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, edizione 202526, sul tema “Uniti come una cosa sola”. L’esposizione sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle ore 17.30 alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

