Tempo di lettura: 3 minuti In occasione delle prossime festività natalizie il MANSC propone una serie di appuntamenti che animeranno le sale del Castello e della Torre di Montesarchio, gli storici edifici che fanno parte del Complesso Museale. Si comincia con la #domenicalmuseo del 7 dicembre che, come ogni prima domenica del mese, è a ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura statali. Tutte le domeniche di dicembre e domenica 4 gennaio 2026, la Torre di Montesarchio sarà protagonista di visite guidate organizzate dall’associazione Sentinelle della Torre con l’iniziativa “Gli elfi alla Torre”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Montesarchio: Natale al Museo del Sannio Caudino tra concerti e visite guidate