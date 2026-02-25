In Argentina il calcio si ferma 3 giorni per protesta contro il governo Clarín

I club protestano contro quella che definiscono una persecuzione giudiziaria nei confronti del presidente Claudio Tapia. Lo sciopero si inserisce nello scontro tra la Federcalcio e il presidente argentino Javier Milei, che spinge per trasformare i club in società per azioni. In Argentina, il calcio si ferma dal 5 all’8 marzo. I club professionistici hanno deciso uno sciopero per protestare contro quella che definiscono una persecuzione giudiziaria nei confronti del presidente della Federcalcio, Claudio Tapia. Lo stop riguarda tutte le partite di prima divisione e degli altri campionati e potrebbe essere solo l’inizio di una protesta più ampia. Da mesi infatti è aperto uno scontro tra il presidente argentino Javier Milei e la Federcalcio, con il governo che spinge per riformare lo statuto dei club, oggi senza scopo di lucro, permettendo la trasformazione in società per azioni. La decisione dello sciopero segue la convocazione di Tapia da parte di un giudice il 5 marzo, nell’ambito di un’inchiesta per presunta appropriazione indebita di contributi previdenziali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

