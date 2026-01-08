Iran in protesta da 12 giorni contro il governo degli Ayatollah | almeno 12 morti oggi internet fuori uso

Da oltre una settimana, l’Iran è teatro di proteste diffuse contro il governo degli Ayatollah. La repressione si è intensificata, con almeno 12 vittime e il blocco temporaneo di Internet. Le manifestazioni riflettono un crescente malcontento popolare, mentre le autorità rispondono con misure dure per limitare le richieste di cambiamento.

Il regime sta reagendo con la solita violenza, cercando di reprimere il più possibile l'azione del popolo. Secondo quanto riferito oggi dall'Ong norvegese Iran Human Rights (Ihr), dall'inizio delle movimentazioni almeno 45 manifestanti, tra cui 8 minorenni, sono stati uccisi. Inoltre, sembrerebbe che centinaia di persone siano rimaste ferite e che oltre 2mila siano state arrestate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

