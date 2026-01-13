Iran protesta a Roma davanti all’ambasciata | Governo italiano si esprima contro il regime

Giovedì mattina, una delegazione della comunità iraniana si è riunita davanti all’ambasciata dell’Iran a Roma per esprimere solidarietà e chiedere un intervento del governo italiano contro la repressione del regime di Khamenei. La manifestazione ha visto la presenza di cittadini che hanno ricordato la figura di Reza Pahlavi e sottolineato l’importanza di un suo ruolo nel contesto politico iraniano.

“Viva lo Shah, viva Reza Pahlavi ”. La comunità iraniana si è presentata giovedì mattina davanti l’ambasciata dell’Iran a Roma per protestare contro la sanguinosa repressione messa in atto dal regime dell’Ayatollah Khamenei. Una repressione che conta ad oggi circa 12mila morti, anche se si teme siano molti di più. “Chiediamo che il governo italiano prenda posizione su questa strage – urla ai microfono l’attivista iraniana Pegah Tashakkori – Francia, Germania e molti altri Paesi l’hanno già fatto, l’Italia ancora tace”. “Vogliamo il ritorno dello shah, Reza Pahlavi – ci spiega un ragazzo che non vuole essere nominato ne ripreso – Khamenei è un assassino e noi dobbiamo essere la voce nel mondo dei nostri connazionali che stanno morendo nelle strade”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, protesta a Roma davanti all’ambasciata: “Governo italiano si esprima contro il regime” Leggi anche: Gli iraniani di Milano protestano contro il regime davanti all'ambasciata Leggi anche: Roma, protesta davanti all’ambasciata Usa: “Giù le mani dal Venezuela” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Iran, manifestazione dei rifugiati a Roma con «Nessuno tocchi Caino» e il Global Committee for the Rule of Law; A Roma, per dire basta alla pena di morte in Iran. La manifestazione di Nessuno tocchi Caino; A Roma e Milano sfilano i proPal e i pro-Maduro, il corteo della Capitale davanti all'Ambasciata Usa; Iran, la protesta a Milano: “Lottiamo per la libertà”. Roma, la comunità iraniana protesta davanti all'ambasciata: "Governo italiano si esprima contro il regime" - La comunità iraniana si è presentata giovedì mattina davanti l’ambasciata iraniana a Roma ... stream24.ilsole24ore.com

A Roma, per dire basta alla pena di morte in Iran. La manifestazione di Nessuno tocchi Caino - 30 davanti all’Ambasciata dell’Iran a Roma, in via Nomentana 361 ... huffingtonpost.it

Nessuno tocchi Caino manifesta davanti all'ambasciata dell'Iran a Roma. Con qualche decina di persone - Manifestazione contro il regime iraniano promossa insieme al Global Committee for the Rule of Law- huffingtonpost.it

Perché la gente protesta in Iran? Diritti, crisi economica spiegati chiaramente

Amir e Rubina, trucidati in Iran: la spoon river dei tanti ragazzi simbolo della protesta. I familiari del ragazzo: "Manifestava con i compagni di classe a Kermanshah" #ANSA x.com

Amir e Rubina, trucidati in Iran: la spoon river dei tanti ragazzi simbolo della protesta. I familiari del ragazzo: "Manifestava con i compagni di classe a Kermanshah" #ANSA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.