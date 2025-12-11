Trasporto pubblico inadeguato e micro-mobilità al palo l’auto resta regina della provincia italiana
La mobilità nelle città italiane di medie dimensioni si confronta con un sistema inadeguato di trasporto pubblico e una micro-mobilità poco sviluppata. L'indagine “La mobilità dell’altra Italia” di Areté evidenzia come, in assenza di alternative efficaci, l’auto continui a essere il mezzo principale, spesso per necessità più che per scelta.
La nuova instant survey “La mobilità dell’altra Italia”, realizzata da Areté, mette in luce con chiarezza una realtà spesso trascurata: nelle città italiane di medie dimensioni l’ auto resta il mezzo dominante, più per necessità che per scelta. L’indagine, condotta su un campione rappresentativo di dieci province sotto i 250.000 abitanti, evidenzia infatti un forte squilibrio tra trasporto privato e offerta pubblica. Il 67% degli intervistati utilizza abitualmente l’ auto per i propri spostamenti quotidiani, mentre solo il 12% ricorre ai mezzi pubblici e altrettanti riescono a muoversi principalmente a piedi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
