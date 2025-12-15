Exclusive Padel Cup | il circuito chiude la sua quinta edizione a Milano con l’ennesimo successo di partecipanti e vip

La quinta edizione della Exclusive Padel Cup si è conclusa a Milano, confermando il suo crescente successo. Organizzato da MSP Italia e Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, il circuito amatoriale ha registrato un’affluenza record di partecipanti e vip, consolidando la sua posizione come evento di riferimento nel panorama del padel italiano.

Si chiude anche la quinta edizione della Exclusive Padel Cup, il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, che nel week end appena passato ha registrato l'ennesimo sold.

Exclusive Padel Cup: il circuito fa tappa a Treviso, a casa di Panatta - A Bologna le semifinali e, ci si augura, la finale della Coppa Davis; nel club di Treviso che porta il suo nome – l’Adriano Panatta Racquet Club – si ... corrieredellosport.it

