Sviluppumbria Piano sostegni 2026-28 | start-up turismo imprese e territori attrattivi per nuovi investimenti

Sviluppumbria presenta il Piano Sostegni 2026-2028, rivolto a start-up, turismo, imprese e territori attrattivi per favorire nuovi investimenti. Il bilancio è positivo, con un saldo attivo di 14.520 euro, e si registra una crescita nelle attività di servizi, investimenti e garanzie, pari a 9 unità. Questo piano mira a sostenere lo sviluppo economico e a rafforzare le aree strategiche del territorio.

Il bilancio è in attivo (14.520) e la produzione di servizi, investimenti e garanzie è in crescita (9.319.540 euro): sono questi i numeri di Sviluppumbria che sono stati ribaditi ai soci della società partecipata regionale nel giorno della presentazione e approvazione delle linee guida del primo.

Il Consiglio Provinciale approva Piano industriale e budget previsionali di Sviluppumbria - Il Consiglio Provinciale di Terni ha approvato lunedì 12 gennaio con otto voti favorevoli (presidente Stefano Bandecchi, AP, FI, NPT e Gruppo ... orvietonews.it

Il Consiglio provinciale approva piano industriale e budget previsionali di Sviluppumbria x.com

#Sviluppumbria a Terni, il consiglio approva ma chiede dati #Bandecchi #bilancio #budget #Consiglioprovinciale #delibera #EconomiaUmbria #imprese #investimenti #pianoindustriale #programmazione #sviluppoeconomico #Terni #territorio #Trasparenza facebook

