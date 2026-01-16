Orrore nel cimitero italiano nipote va a trovare la nonna ma… Terrificante Cos’ha visto

Un evento inquietante si è verificato nel cimitero di Novara, coinvolgendo la famiglia di Rossella Aloisio. Mentre visitava la tomba della nonna, il nipote ha assistito a qualcosa di insolito e disturbante. La scoperta ha suscitato grande preoccupazione e apre un’indagine sulla natura di quanto accaduto. Restano da chiarire i dettagli di questa vicenda che ha colpito profondamente la comunità locale.

Il mistero avvolge i viali del cimitero di Novara, dove una vicenda dai contorni inquietanti sta tormentando la famiglia di Rossella Aloisio. Quello che doveva essere un luogo di pace si è trasformato in un rompicapo burocratico e umano: un loculo vuoto e il feretro della nonna, la signora Margherita Trovati, vedova Aspergius, letteralmente svanito nel nulla. La donna era stata tumulata nel loculo numero 22 nel lontano 1965, all’interno di uno spazio acquistato con una concessione perpetua di 99 anni. Accanto a lei, nel numero 21, riposava il marito Angelo. Tuttavia, oggi la realtà è sconcertante: “Il feretro di mia nonna risulta scomparso e nessun responsabile è in grado di spiegarmi dove sia finito”, ha dichiarato con amarezza la nipote, dando voce a una sofferenza che va oltre la semplice perdita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

