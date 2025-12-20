Sorpreso con pistola e cartucce si rifugia in un negozio per evitare l' arresto

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano, con precedenti di polizia, per porto abusivo di armi da fuoco e ricettazione.In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni - Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

