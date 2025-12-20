Sorpreso con pistola e cartucce si rifugia in un negozio per evitare l' arresto
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano, con precedenti di polizia, per porto abusivo di armi da fuoco e ricettazione.In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni - Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Trovato con una pistola a salve e nove cartucce: denunciato
Leggi anche: Smaltimento corretto di toner e cartucce: evitare rischi e sanzioni
Pozzuoli, 49enne sorpreso con una pistola: denunciato - Prosegue senza sosta l'attività di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli. ilmattino.it
Via Cesare Rosaroll: sorpreso con una pistola. Arrestato un 17enne dalla Polizia di Stato - x.com
https://www.binews.it/cronaca/napoli-via-cesare-rosaroll-sorpreso-con-una-pistola-arrestato-un-17enne-dalla-polizia-di-stato/ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.