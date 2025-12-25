Dai poveri alle donne vittime di violenza fino ai detenuti | il messaggio del vescovo per Natale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito riportiamo integralmente il messaggio del vescovo Gian Carlo Perego in occasione del Natale 2025:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“L’augurio natalizio quest’anno parte da uno sguardo ai volti dei poveri che riconosciamo nel Presepe e che ci rimandano ai volti, tanti, troppi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nasce il Fondo Invisibile dedicato alle donne vittime di violenza

Leggi anche: Il messaggio del vescovo: “La violenza tra ragazzi è come una metastasi. Non perdiamo tempo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dai poveri alle donne vittime di violenza, fino ai detenuti: il messaggio del vescovo per Natale; Proteggere donne sopravvissute a violenza è un atto politico che merita interventi esclusivi; Simona Saladini descrive le attività dell’Acisijf per sostenere le donne povere e sole; Approvata la disciplina per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale alle donne vittime di violenza.

poveri donne vittime violenzaDonne vittime di violenza: in Gazzetta il decreto sul Reddito di libertà, l’importo sale a 530 euro - Pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il decreto attuativo sul Reddito di libertà: riparto delle risorse del fondo e aumento dell’importo mensile a 530 euro per le donne vittime di violenza ... ntplusdiritto.ilsole24ore.com

poveri donne vittime violenzaLa violenza sulle donne è anche economica: microcredito di libertà per le vittime, sostegni da 10 a 50mila euro - Mercoledì a Sassari la presentazione dell’iniziativa, previsti anche corsi di educazione finanziaria e accompagnamento all’autoimprenditorialità ... unionesarda.it

poveri donne vittime violenzaDonne vittime di violenza: aumenta il Reddito di libertà - Con decreto del 17 settembre 2025, pubblicto in Gazzetta Ufficiale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con ... ipsoa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.