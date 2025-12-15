La truffa porta a porta | chiede soldi per le donne vittime di violenza il Comune | Non aprite

Una truffa porta a porta sta coinvolgendo il Comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, con un uomo che si spaccia per rappresentante dell'ente e raccoglie denaro sotto false pretese, sostenendo di agire a favore delle donne vittime di violenza. Le autorità raccomandano di non aprire la porta e di diffidare da richieste sospette.

A Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, segnalato un uomo che chiederebbe soldi per le donne vittime di violenza a nome del Comune. "Falso, denunciatelo". Fanpage.it LAVORO PORTA A PORTA ENI CON INCAZZATURA FINALE Non aprite la porta: occhio alla truffa con cui ti svaligiano casa - I truffatori si presentano alla porta di casa pronti a svaligiare l'abitazione. diregiovani.it

Raccolta differenziata, arriva la truffa. Bussano alla porta e ti chiedono questo: così ti rubano tutto - Si fingono addetti alla raccolta differenziata per entrare in casa, poi rubano oro e contanti: decine di casi in provincia, l’allarme della polizia ... ecoblog.it

Giovane truffa anziana: polizia trova i soldi e lo porta in cella https://ebx.sh/zhO4Gc - facebook.com facebook