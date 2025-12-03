Scommetto che Trump non ha mai visto il suo migliore amico morire di Aids non gli ha mai tenuto la mano e non ha mai visto il sangue colare dal suo viso | Madonna furiosa contro il presidente

Madonna è sempre stata in prima linea nella lotta contro l’Aids e anche ieri primo dicembre, in occasione della Giornata Mondiale sull’HIV, ha voluto far sentire la sua voce. Stavolta la popstar ha puntato il dito contro il presidente americano Donald Trump, che ha deciso di non non riconoscere la data e la ricorrenza. “Oggi è la Giornata Mondiale contro l’Aids. – ha scritto Madonna- Per quattro decenni, questa giornata è stata riconosciuta a livello internazionale da persone di ogni estrazione sociale, perché la vita di milioni di persone è stata toccata dalla crisi dell’HIV. Persone hanno perso amanti, mariti, mogli, fidanzate, fidanzati, madri, figlie e bambini a causa di questa malattia mortale, per la quale non esiste ancora una cura “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Scommetto che Trump non ha mai visto il suo migliore amico morire di Aids, non gli ha mai tenuto la mano e non ha mai visto il sangue colare dal suo viso”: Madonna furiosa contro il presidente

News recenti che potrebbero piacerti

"Scommetto che Trump non ha mai visto il suo migliore amico morire di AIDS, non gli ha mai tenuto la mano e non ha mai visto il sangue colare dal suo viso mentre esalava l'ultimo respiro all'età di 23 anni". LEGGI https://www.gay.it/madonna-vs-trump-gior - facebook.com Vai su Facebook

Madonna attacca Trump per il silenzio sulla Giornata mondiale contro l'Aids: «Fingere che questa malattia non sia mai esistita è assurdo. Tante persone non possono essere ... - La cantante ha replicato al Presidente Usa, che per la prima volta dal 1988 ha scelto di non commemorare la Giornata, con un duro post su Instagram: «Scommetto che non ha mai visto il suo migliore ami ... Come scrive vanityfair.it

Madonna vs. Trump: “Assurdo, ridicolo, impensabile non commemorare la Giornata Mondiale contro l’AIDS” - "Scommetto che Trump non ha mai visto il suo migliore amico morire di AIDS, non gli ha mai tenuto la mano e non ha mai visto il sangue colare dal suo viso mentre esalava l'ultimo respiro all'età di 23 ... Segnala gay.it