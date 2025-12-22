Da qualche mese al dito della sovrana è stato avvistato un monile di cui si sa pochissimo. Benché avvolto dal mistero, sembrano certe le origini greche del pezzo e l'appartenenza alla Royal Collection. E c'è chi vede nel gioiello un omaggio alla discendenza paterna di re Carlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Camilla non si separa da un misterioso anello al mignolo sinistro: tutti i segreti del suo nuovo gioiello

Leggi anche: Qual è il significato dietro il cimelio che la regina Camilla sfoggia al mignolo sinistro?

Leggi anche: Nel suo nuovo libro The Look Michelle Obama svela tutti i segreti del suo guardaroba da First Lady

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Regina Camilla sconvolge Buckingham Palace: vittima (per finta) e detective nel nuovo romanzo di Peter James - La Regina Camilla diventa protagonista di un giallo su sua stessa richiesta: nel nuovo romanzo The Hawk Is Dead, firmato da Peter James, la sovrana si trasforma in detective all’interno di un intrigo ... panorama.it

Re Carlo, Camilla gli ruba la giacca: lo splendido look vintage della Regina - La Regina Camilla è stata ospite alla RIFLES Awards Dinner alla Guildhall di Londra in qualità di Colonnello in Capo del reggimento. dilei.it

Camilla, il misterioso furto di gioielli tenuto segreto per anni: «Lei e Carlo erano imbarazzati». La scatola preziosa e l'errore dei dipendenti - A svelarlo la pubblicazione del libro 'The Windsor Legacy' del giornalista britannico Robert Jobson Buckinghamshire, primavera del 2022. leggo.it

LA REGINA DEL NATALE!! Seguendo la tradizione, la regina Camilla oggi ha ospitato a Clarence House la sua annuale festa di decorazione per l’albero di Natale per i bambini gravemente malati e le loro famiglie, sostenuta da @helenanddouglashouse e @ - facebook.com facebook