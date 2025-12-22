La regina Camilla non si separa da un misterioso anello al mignolo sinistro | tutti i segreti del suo nuovo gioiello

22 dic 2025

Da qualche mese al dito della sovrana è stato avvistato un monile di cui si sa pochissimo. Benché avvolto dal mistero, sembrano certe le origini greche del pezzo e l'appartenenza alla Royal Collection. E c'è chi vede nel gioiello un omaggio alla discendenza paterna di re Carlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La regina Camilla non si separa da un misterioso anello al mignolo sinistro: tutti i segreti del suo nuovo gioiello

