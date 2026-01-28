Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori della raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio. La decisione conferma che il voto si terrà il 22 e 23 marzo, come stabilito dal Consiglio dei ministri. Nulla cambia, quindi, e gli organizzatori dovranno rispettare le scadenze previste.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori della raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio, con cui si chiedeva di sospendere e annullare la delibera del Consiglio dei ministri che ha fissato la data del voto al 22 e 23 marzo. Il giorno dopo l’udienza – tenuta martedì mattina – i giudici amministrativi hanno emesso il verdetto, bollando come “ infondati ” i motivi di ricorso. La decisione è stata emessa sotto forma di sentenza e non di ordinanza: la questione sollevata dai promotori, quindi, viene affrontata anche nel merito e non solo per quanto riguarda la richiesta di sospensione urgente del provvedimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il Tar respinge il ricorso dei promotori della raccolta firme: confermato il voto il 22 e 23 marzo

Approfondimenti su Referendum Riforma

I promotori della raccolta firme per il referendum annunciano che, in caso di fissazione del voto il 22 e 23 marzo da parte del governo, presenteranno ricorso al Tar.

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione immediata della delibera del Consiglio dei ministri, che ha stabilito il voto sul referendum sulla giustizia nelle date del 22 e 23 marzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lo strano caso della raccolta firme per il Referendum sulla Giustizia

Ultime notizie su Referendum Riforma

Argomenti discussi: Le scuse di Maruotti non bastano a Nordio; Referendum, resta al comando il fronte del Sì. Attesa per la pronuncia del Tar sulle date; Zanettin: interrogazione su fondi Cgil per campagna Referendum; Referendum sulla Giustizia, a Trapani e Mazara nascono i Comitati per il No.

Referendum, il Tar respinge il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzoIl Tar ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei ministri di ... repubblica.it

Il Tar respinge il ricorso sulla data del voto per il referendumIl Tar ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei Ministri di ... ansa.it

#NicolòZanon su @LaStampa sostiene che l’Anm si stia comportando da opposizione e respinge l’idea che la riforma metta il pm sotto l’esecutivo. Critica i manifesti catastrofisti e chiede un confronto sul merito. #SìRiforma #referendum #giustizia #magistratur x.com

Luca Vincitore. . ALTRO DURO COLPO PER I PM: IL TAR RESPINGE IL RICORSO URGENTE PER CANCELLARE LA DATA DEL REFERENDUM - facebook.com facebook