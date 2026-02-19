Circondata in mezzo alla strada a soli 16 anni Orrore in Italia davanti a tutti

Una ragazza di 16 anni è stata aggredita e circondata da alcuni uomini mentre camminava in Via Toledo, a Napoli. La rapina è avvenuta nel pomeriggio, davanti a molti passanti, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire. La giovane stava facendo shopping quando i ladri l’hanno spinta contro un muro, sottraendole il telefono e alcuni effetti personali. La polizia ha già avviato le indagini, mentre la vittima si trova sotto shock. La zona resta sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Paura nel cuore di Napoli, dove una ragazzina di 16 anni è stata rapinata in pieno giorno in Via Toledo, una delle strade dello shopping più frequentate del centro storico partenopeo. L'aggressione è avvenuta ieri, mercoledì 18 febbraio, intorno alle 16.30, all'altezza di Piazza Sette Settembre. Secondo quanto ricostruito, la giovane sarebbe stata circondata da due uomini e derubata del cellulare. L'episodio si è consumato tra la folla, in un'area solitamente affollata da residenti e turisti, rendendo ancora più inquietante la dinamica della rapina in pieno giorno. Determinante è stato l'intervento di alcuni turisti spagnoli presenti in zona.