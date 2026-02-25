Aggredita dal suocero con la mannaia in mezzo alla strada | orrore in Italia

Drammatica aggressione questa mattina, 25 febbraio, in via di Bravetta a Roma, dove una donna di 41 anni è stata colpita a colpi di mannaia dal suocero di 85 anni in piena strada. L’episodio si è verificato pochi minuti dopo che la vittima aveva accompagnato i figli a scuola. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna stava camminando lungo la via quando ha incrociato l’anziano. L’uomo l’avrebbe improvvisamente assalita, colpendola ripetutamente con l’arma senza darle possibilità di difendersi. La 41enne è stata soccorsa in tempi rapidi e trasportata in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono state giudicate gravi. Determinante l’intervento di un carabiniere fuori servizio che si trovava casualmente a transitare nella zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

