Cosa fare a Catania nel weekend | ' Perfetti sconosciuti' e Beatrice Arnera a teatro presepi viventi e mercatini di Natale

Scopri le proposte imperdibili per un weekend a Catania e provincia: tra spettacoli teatrali, presepi viventi e mercatini di Natale, la città si prepara alle festività con eventi coinvolgenti e magici. Un’occasione perfetta per vivere l’atmosfera natalizia e immergersi nelle tradizioni locali, tra divertimento, cultura e tante sorprese a tema festive.

Weekend pre-festività in arrivo a Catania e provincia. Ed ovviamente sono tanti gli appuntamenti che hanno come protagonista 'Babbo Natale' e compagnia bella.Presepi viventi, mercatini artigianali, laboratori per bambini, teatro in tema natalizio: c'è solo l'imbarazzo della scelta.

