Un altro McDonald' s nel Palermitano | il colosso americano ha scelto Bagheria

Un altro McDonald's nel Palermitano. Il colosso americano non si ferma e punta ad aprire un nuovo fast food alle porte del capoluogo, precisamente a Bagheria. Sono già iniziati i lavori in via Santa Marina nel luogo individuato per ospitare quello che rappresenta l'undicesimo McDonald's della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Altro che McDonalds... #panino #foodlover #italy Luca De Marchi - facebook.com Vai su Facebook

Un altro McDonald's nel Palermitano: il colosso americano ha scelto Bagheria - Esprime soddisfazione l'assessore comunale alle Attività produttive, Giuseppe Tripoli, che a PalermoToday dice: “Questa è la prova tangibile di quanto il nostro territorio sia estremamente appetibile ... Secondo palermotoday.it