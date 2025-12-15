Aggressioni a medici e infermieri del Fornaroli | nei reparti adesso arrivano i carabinieri
A seguito di ripetute aggressioni contro medici e infermieri, l’ospedale Fornaroli di Magenta ha rafforzato la sicurezza con l’installazione di un nuovo presidio dei Carabinieri, per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e tutelare il personale sanitario.
Magenta (Milano), 15 dicembre 2025 – Finito al centro di aggressioni ai danni di medici e infermieri negli ultimi mesi, l’ospedale Fornaroli oggi può avvalersi di un nuovo presidio delle forze dell’ordine. È stato inaugurato oggi il nuovo presidio dei carabinieri all’ospedale Fornaroli di Magenta. Francesco Laurelli, direttore generale di Asst Ovest Milanese ha subito commentato: “Il rapporto con i carabinieri è ottimo: Spesso continuo e dettato dalle urgenze che si verificano soprattutto in pronto soccorso”. Lo spazio nell’ex garitta . Il lavoro sul fronte della sicurezza all’interno dell’ospedale si è sviluppato attraverso il rafforzamento dell’organizzazione e una serie di interventi strutturali. Ilgiorno.it
Rossano, Officina jonio Italia protesta presso ospedale
Aggressione al P.S. di Formia: l’UGL Salute chiede più sicurezza e tutele per gli operatori sanitari - L’UGL Salute esprime ferma condanna per la grave aggressione avvenuta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Formia, dove un infermiere e un operatore socio- latinaquotidiano.it
Napoli, aggressione all'Ospedale San Paolo: infermiere preso a pugni - Momenti di forte tensione si sono registrati nella serata di oggi presso il ... msn.com
Due aggressioni nel giro di pochi giorni ai danni di medici e infermieri. Per le violenze due uomini sono stati arrestati dai carabinieri - facebook.com facebook