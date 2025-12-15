A seguito di ripetute aggressioni contro medici e infermieri, l’ospedale Fornaroli di Magenta ha rafforzato la sicurezza con l’installazione di un nuovo presidio dei Carabinieri, per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e tutelare il personale sanitario.

© Ilgiorno.it - Aggressioni a medici e infermieri del Fornaroli: nei reparti adesso arrivano i carabinieri

Magenta (Milano), 15 dicembre 2025 – Finito al centro di aggressioni ai danni di medici e infermieri negli ultimi mesi, l’ospedale Fornaroli oggi può avvalersi di un nuovo presidio delle forze dell’ordine. È stato inaugurato oggi il nuovo presidio dei carabinieri all’ospedale Fornaroli di Magenta. Francesco Laurelli, direttore generale di Asst Ovest Milanese ha subito commentato: “Il rapporto con i carabinieri è ottimo: Spesso continuo e dettato dalle urgenze che si verificano soprattutto in pronto soccorso”. Lo spazio nell’ex garitta . Il lavoro sul fronte della sicurezza all’interno dell’ospedale si è sviluppato attraverso il rafforzamento dell’organizzazione e una serie di interventi strutturali. Ilgiorno.it

