Bike sharing in arrivo a Viterbo come funziona il noleggio nelle nove stazioni

4 feb 2026

Viterbo si prepara a lanciare il servizio di bike sharing. Nelle prossime settimane, le biciclette elettriche a pedalata assistita saranno disponibili in nove stazioni sparse in città. I cittadini potranno noleggiarle facilmente tramite un’app, per spostarsi in modo più comodo e sostenibile. La città spera di ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria.

Viterbo si prepara a pedalare. Nelle prossime settimane il debutto del noleggio delle biciclette elettriche a pedalata assistita diventerà realtà. Dopo mesi di attesa, i tempi sembrano finalmente maturi. Il servizio sarà gestito direttamente da Francigena. In questi giorni gli uffici sono al.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

