Nelle stazioni la vigilanza di Rfi | il servizio dalle 17 a mezzanotte

Montecatini Terme, 27 febbraio 2025 – “Rete Ferroviaria Italiana, in seguito alla richiesta presentata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica lo scorso 22 giugno, su mia proposta, ha cominciato che, dal 5 gennaio, tutti giorni, dalle 17 alle 24, partirà un servizio di vigilanza privata nelle stazioni ferroviari e di piazza Gramsci e piazza Italia”. Dopo la sconvolgente aggressione avvenuta la scorsa settimana in piazza XX Settembre e i cinque arresti effettuati in meno di quarantotto ore dalla polizia di Stato, da Roma arrivano risposte concrete sul fronte sicurezza. Il sindaco Claudio Del Rosso annuncia che, a distanza di sei mesi dalla richiesta effettuata dal Cosp a Rfi, la società è prossima a dare il via a un sistema di vigilanza privata nelle due stazioni, previsto in orario notturno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

