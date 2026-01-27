Napoli controlli a tappeto a Pianura | denunciato un 78enne evaso dagli arresti domiciliari

In seguito ai controlli a Pianura, sono state identificate 71 persone e denunciate tre per guida senza patente. Un 78enne è stato segnalato dopo aver evaso gli arresti domiciliari. L’intervento rientra in un’operazione di controllo del territorio volta a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.

Controlli a tappeto nel quartiere Pianura: 23 persone sottoposte a misure restrittive, 71 identificate e 3 denunciati per guida senza patente.. Sono 23 le persone sottoposte a misure limitative della libertà personale che i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno controllato. Controlli a tappeto nelle abitazioni di persone sottoposte agli arresti domiciliari o altre pene detentive che prevedono la permanenza in casa. Tra i controllati è stato denunciato per evasione un 78enne che non era in casa nonostante gli arresti domiciliari. Controlli effettuati solo nel quartiere Pianura. Un dato che spiega bene come non si possa abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Approfondimenti su Napoli Pianura

Ultime notizie su Napoli Pianura

