Presa la banda foggiana che assaltava i bancomat nelle Marche | quattro arresti

Da foggiatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente operazione dei Carabinieri di Pesaro e Urbino ha portato all'arresto di cinque persone, tutte provenienti da Foggia, coinvolte in un'assalto a bancomat nelle Marche. L'indagine, condotta con meticolosità, ha permesso di identificare i soggetti e di comprendere meglio le dinamiche di questa attività criminale.

Una meticolosa e complessa attività d'indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino e della Stazione di San Costanzo ha permesso di identificare cinque soggetti tra i 20 e 33 anni, tutti originari della provincia di Foggia, ritenuti.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Banda Foggiana

Assalti ai bancomat in Irpinia: sgominata banda, quattro arresti

La banda "paramilitare" che svaligiava bancomat e aziende: 6 arresti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Banda Foggiana

presa la banda foggianaMarche, terra di conquista della Puglia: smantellata la banda dei bancomat. Avevano fatto saltare lo sportello di San CostanzoSAN COSTANZO - Smantellata la banda dei bancomat. Arrestate 4 persone, un altro denunciato. Risiedono tutti tra Foggia e Campobasso. Lo scorso ... msn.com

Banda della marmotta di nuovo in azione nel Foggiano: fatto esplodere un bancomat a TorremaggioreEsplode un bancomat della Bpm a Torremaggiore: la banda della marmotta torna a colpire nel Foggiano, ma il colpo fallisce. trmtv.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.