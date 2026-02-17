Regione e Comune di Paciano Intesa per Palazzo Baldeschi

La Regione e il Comune di Paciano hanno firmato un accordo che assegna a quest’ultimo la gestione di Palazzo Baldeschi fino al 2038. La decisione nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio, con un impegno concreto di ristrutturare gli ambienti e organizzare eventi culturali ogni anno. La firma è avvenuta ieri a Perugia, durante una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Un patto per la cultura che guarda al 2040. È stata siglata ieri a Perugia la firma che affida Palazzo Baldeschi al Comune di Paciano per i prossimi quindici anni. Il vicepresidente della Regione, Tommaso Bori, e il sindaco Luca Dini hanno formalizzato la concessione gratuita dell'immobile seicentesco, sancendo la continuità di un modello di gestione che dal 2004 ha trasformato l'edificio in un centro di eccellenza per le tradizioni del Trasimeno. L'accordo, che decorre dal giugno 2025, premia il lavoro dell'amministrazione locale su manutenzione, accessibilità e valorizzazione, elementi che hanno permesso la nascita di realtà come TrasiMemo.