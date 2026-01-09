Schlein | toccherà a noi costruire un’Italia più giusta

In un contesto politico in evoluzione, le recenti dichiarazioni di Schlein evidenziano la necessità di un impegno concreto per affrontare le principali sfide del Paese, come la sanità, il costo della vita e l’istruzione. La discussione si concentra sulla responsabilità di costruire un’Italia più giusta, ponendo attenzione alle questioni che maggiormente interessano i cittadini e richiedono risposte efficaci e trasparenti.

Roma, 9 gen. – "In tre ore di conferenza stampa da Giorgia Meloni nemmeno una parola sulle principali preoccupazioni degli italiani: la sanità pubblica e il carovita e nemmeno sulla scuola". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. Aggiunge la Schlein: "Prometteva di abolire le accise e invece le ha aumentate, prometteva di ridurre.

