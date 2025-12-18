Crisi al Comune di Villaricca | 13 consiglieri pronti alle dimissioni per sciogliere il Consiglio ma il passo indietro del PD salva la giunta Gaudieri

La crisi al Comune di Villaricca si intensifica con 13 consiglieri pronti alle dimissioni e una mozione di sfiducia in discussione. Tuttavia, il passo indietro del PD ha evitato lo scioglimento del Consiglio, mantenendo in piedi la giunta Gaudieri. Opposizione e dissidenti accusano il partito di sostenere la maggioranza di centrodestra, mentre si tenta di gestire un delicato piano di riequilibrio da oltre 21 milioni di euro.

Dalla mozione di sfiducia al piano di riequilibrio da oltre 21 milioni di euro: opposizione e dissidenti accusano il PD di sostenere la maggioranza di centrodestra al Comune di Villaricca.. Giovedì 27 novembre 2025 11 consiglieri comunali di Villaricca, hanno presentato una mozione di sfiducia al Sindaco Gaudieri. L’obiettivo era discutere in consiglio comunale, entro i 30 giorni previsti dalla legge, dei disastri amministrativi di questa sindacatura e porvi fine. Venerdì 28 novembre 2025, nel corso del consiglio comunale, questa valutazione negativa si è estesa palesemente anche ad altri consiglieri comunali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Villaricca, sindaco in perenne crisi di numeri ma salvato dai ripensamenti del Pd: salta ancora in extremis lo scioglimento del Comune.

