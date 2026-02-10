Allagamenti al PalaRossini No manutenzioni e riscaldamento Il Comune diffida il Consorzio

Le acque hanno invaso il PalaRossini, dove si svolge l’attività dell’Accademia Dorica di taekwondo. Le cause dell’allagamento non sono ancora chiare, ma si parla di tubature otturate e di anni di mancate manutenzioni. Il Comune ha diffidato il Consorzio responsabile della gestione, chiedendo interventi immediati per sistemare le criticità. Nel frattempo, la palestra resta chiusa e gli atleti sono costretti a trovare altre soluzioni.

Scarichi otturati e tubature ammalorate da decenni di mancate manutenzioni o pericoloso atto vandalico? Non sono ancora state chiarite le cause dell’allagamento della palestra utilizzata dall’ Accademia Dorica di taekwondo all’interno del PalaRossini. Durante un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, i tecnici del Comune hanno appurato che l’infiltrazione di acqua è stata provocata dall’allagamento dei bagni del pubblico al piano superiore rispetto alla palestra in questione; le cause, tuttavia, restano ancora ignote; gli scarichi erano funzionanti e l’attivazione dell’impianto idrico avrebbe dovuto essere convogliata negli scarichi e non traboccare sul pavimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

