Massimiliano Allegri si affida a Nkunku per cercare di risollevare il Milan. L’attaccante francese deve trovare il gol per aiutare i rossoneri a tornare a -5 dall’Inter e mantenere vive le speranze di agganciare la vetta. Leao partirà dalla panchina, mentre Pulisic non è nemmeno disponibile per la sfida. Il tecnico toscano cerca risposte importanti da Nkunku e dai suoi uomini in un momento decisivo del campionato.

Le vittorie di Inter, Napoli e Juventus obbligano il Milan ad andare a Bologna per conquistare i tre punti. Non solo per rimanere agganciato alla capolista Inter, ma anche per non perdere terreno nei confronti di due delle dirette concorrenti per un posto nella prossima Champions e per allungare rispetto alla Roma battuta a Udine. Contro le formazioni della parte destra della classifica i rossoneri non hanno mai perso (7 affermazioni e 3 pareggi) e Allegri vuole continuare questa “tradizione” allungando la striscia di 21 risultati utili (13 successi e 8 pari) iniziata dopo il ko alla prima giornata con la Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milan, Allegri punta su Nkunku: gli servono i suoi gol per restare in scia

