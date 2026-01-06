Ambrosini chiaro su Loftus-Cheek | Non lo cederei mai perché a questo Milan servono i suoi gol

Da pianetamilan.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Ambrosini ha espresso una posizione netta sul futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan, sottolineando l’importanza del suo contributo in termini di gol. L’ex centrocampista rossonero ha dichiarato che non cederebbe mai il centrocampista inglese, evidenziando come il suo ruolo sia fondamentale per l’attacco del club. Le sue parole sono state rilasciate a ‘La Gazzetta dello Sport’.

L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato del Milan a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Ruben Loftus-Cheek. L'estratto da la rosea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ambrosini chiaro su loftus cheek non lo cederei mai perch233 a questo milan servono i suoi gol

© Pianetamilan.it - Ambrosini chiaro su Loftus-Cheek: “Non lo cederei mai perché a questo Milan servono i suoi gol”

Leggi anche: Mercato Milan, Loftus-Cheek può partire: ecco chi lo vuole e perché lui ci vuole andare

Leggi anche: Diretta Gol Coppa Italia LIVE: Lazio Milan 0-0, occasione per Loftus-Cheek

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ambrosini chiaro loftus cheekPer il mercato di gennaio il Comandante desira Loftus-Cheek del Milan, ecco la posizione del centrocampista e della Società rossonera - Cheek del Milan, ecco la posizione del centrocampista e della Società rossonera ... laziopress.it

ambrosini chiaro loftus cheekCalciomercato Lazio, Loftus-Cheek contatti e frenate: cosa succede - Non è una voce campata in aria, né una suggestione nata per caso. lalaziosiamonoi.it

ambrosini chiaro loftus cheekMercato Milan, blindati i fedelissimi di Allegri: Tomori e Loftus-Cheek non si toccano - Segui le ultimissime sui rossoneri Il mercato di riparazione è appena iniziato, ma in casa Milan le idee sono ch ... milannews24.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.