Ambrosini chiaro su Loftus-Cheek | Non lo cederei mai perché a questo Milan servono i suoi gol

Massimo Ambrosini ha espresso una posizione netta sul futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan, sottolineando l’importanza del suo contributo in termini di gol. L’ex centrocampista rossonero ha dichiarato che non cederebbe mai il centrocampista inglese, evidenziando come il suo ruolo sia fondamentale per l’attacco del club. Le sue parole sono state rilasciate a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek contatti e frenate: cosa succede - Non è una voce campata in aria, né una suggestione nata per caso. lalaziosiamonoi.it

Mercato Milan, blindati i fedelissimi di Allegri: Tomori e Loftus-Cheek non si toccano - Segui le ultimissime sui rossoneri Il mercato di riparazione è appena iniziato, ma in casa Milan le idee sono ch ... milannews24.com

