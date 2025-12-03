Coppa Italia il Napoli supera il Cagliari ai rigori e vola ai quarti di finale

Ilgiornale.it | 3 dic 2025

Il Napoli supera 9-8 il Cagliari dopo i calci di rigore e si qualifica ai quarti di Coppa Italia. Primo tempo di grande autorità degli azzurri, in vantaggio al 29' con un colpo di testa di Lorenzo Lucca. Nella ripresa i cambi di Pisacane cambiano volto al match. Il pareggio del Cagliari arriva al 68' grazie a Sebastiano Esposito. Nel finale la squadra di Conte ha diverse occasioni con McTominay e Neres ma Caprile è insuperabile. Si va ai rigori sbagliano Felici e Neres. Si va ad oltranza. Dopo una sequenza interminabile. L'errore decisivo è di Luvumbo. Il Napoli passa ai quarti e aspetta la vincente di Fiorentina-Coma, in programma il 27 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

