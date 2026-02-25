Il meraviglioso bacio di tre pianeti splende nei cieli d'Italia il 26 febbraio | a che ora vederli a occhio nudo

Poco dopo il tramonto del 26 febbraio Mercurio, Venere e Saturno daranno vita a un bellissimo triangolo celeste nei cieli d'Italia. A che ora e come vedere il bacio dei tre pianeti, uno dei più spettacolari fenomeni astronomici del mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Stasera bellissimo bacio della falce di Luna a Saturno: a che ora vederlo a occhio nudo dall’Italia

Domani 30 gennaio meraviglioso bacio della Luna a Giove (con sorpresa): a che ora vederlo dall’Italia

Temi più discussi: Le tengo le mani (1913) di Rabindranath Tagore: poesia che svela la vera bellezza dell’amore; Napoli, è mancato il cinismo e in difesa senza Rrahmani si rivedono le amnesie; In bocca al lupo mamma | il dolce biglietto di Paola per Laura Pausini è la sorpresa più bella di Sanremo.

Stasera occhi al cielo! Non perdere il meraviglioso bacio Luna-Marte (visibile a occhio nudo)Ancora spettacoli celesti ad agosto: in arrivo il bacio Luna-Marte. La congiunzione, non rarissima ma sempre affascinante, sarà alta nel cielo e visibile a occhio nudo nella serata del 26 agosto, ... greenme.it

Il piccolo Bacio di Hayez, all'Ambrosiana spunta un quarto dipinto (originale) in miniatura: «Un cadeau per la contessa»L’originale, davanti a cui perfino le coppie più compassate cedono e si lasciano trasportare dal rito del selfie, è a Brera. L’ipotesi di qualche critico è che «Il bacio» di Francesco Hayez sia ... milano.corriere.it

SAMMIE, un'esplosione di allegria! Già in Italia presso una famiglia foster. Sammie è un meraviglioso Greyhound, solare ed entusiasta della vita. Ama correre, giocare e fare lunghe passeggiate. Adora le persone con cui cerca il contatto e l’interazione. - facebook.com facebook