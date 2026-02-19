Stasera bellissimo bacio della falce di Luna a Saturno | a che ora vederlo a occhio nudo dall'Italia
Stasera, Luna crescente e Saturno si avvicinano, creando uno spettacolo visibile dall’Italia. La causa è la congiunzione astrale, che permette di osservare i due corpi celesti vicini nel cielo serale. La Luna, con una falce sottile, si troverà vicino al pianeta Saturno, visibile a occhio nudo. Il momento migliore per ammirare questa scena sarà poco dopo il tramonto, quando il cielo sarà ancora chiaro ma le luci dei pianeti appariranno nitide. È un evento che non si ripete spesso in questa configurazione.
La prima congiunzione astrale di febbraio è un magnifico bacio celeste tra la falce di Luna crescente, che ha appena dato inizio al Ramadan, e il "Signore degli Anelli" Saturno. A che ora e come vedere il fenomeno astronomico a occhio nudo dall'Italia: si verificherà proprio oggi 19 febbraio 2026.
