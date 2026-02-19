Stasera bellissimo bacio della falce di Luna a Saturno | a che ora vederlo a occhio nudo dall'Italia

Stasera, Luna crescente e Saturno si avvicinano, creando uno spettacolo visibile dall’Italia. La causa è la congiunzione astrale, che permette di osservare i due corpi celesti vicini nel cielo serale. La Luna, con una falce sottile, si troverà vicino al pianeta Saturno, visibile a occhio nudo. Il momento migliore per ammirare questa scena sarà poco dopo il tramonto, quando il cielo sarà ancora chiaro ma le luci dei pianeti appariranno nitide. È un evento che non si ripete spesso in questa configurazione.