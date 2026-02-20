Dalla prima macchina di caffè Nespresso al nuovo manifesto

Nespresso lancia il progetto “Il gusto che ispira” per rivoluzionare il modo di apprezzare il caffè. La campagna nasce dall’idea di trasformare la bevanda in un elemento chiave della cucina di alta qualità, oltre il semplice consumo quotidiano. Sono in programma corsi, workshop e masterclass per insegnare tecniche e ricette innovative. La proposta coinvolge chef e appassionati, puntando a far scoprire nuove sfumature di questa bevanda amata.

Il gusto che ispira: il primo manifesto gastronomico dedicato al caffè In occasione del 40° anniversario Nespresso ha scritto il primo Manifesto gastronomico dedicato al caffè firmato assieme all'Accademia Gualtiero Marchesi, il centro di alta formazione, studio e sperimentazione culinari che porta avanti l'eredità del suo Fondatore, unanimemente riconosciuto come precursore della cucina italiana contemporanea. Il nome del manifesto? Il Gusto che ispira, quel gusto che ispira ricordi, emozioni, gesti, ma anche nuovi modi di viverlo. Un progetto congiunto che mira a trasformare quel gesto familiare in una scintilla di gusto capace di dialogare con l'alta cucina, la mixology e la pasticceria.