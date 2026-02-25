Il kiss di Dan Peterson

Dan Peterson, noto allenatore di basket, ha ricevuto il soprannome “kiss” per il suo approccio diretto e deciso in campo. La causa di questa fama è la sua capacità di motivare le squadre con gesti semplici ma efficaci, come il suo celebre saluto con un bacio sulla guancia. Nonostante il suo stile formale, ha rivoluzionato il modo di allenare e di comunicare con i giocatori, lasciando un segno duraturo nel panorama sportivo italiano. La sua presenza resta un punto di riferimento nel settore.

Giacca e cravatta (quasi) sempre. Da perfetto bancario. Invece è stato tra gli allenatori che hanno scritto la storia del basket italiano. Per questo Dan Peterson è stato festeggiato da Regione Lombardia in una cerimonia al Belvedere Berlusconi. Con lui, 90 anni portati con la leggerezza di un ragazzino, altre due leggende del pallone a spicchi di casa nostra, Dino Meneghin e Vittorio Gallinari. Davvero la vita di Dan Peterson dovrebbe essere raccontata a scuola. Una vita lunga, originale, trasversale, vincente che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del basket ma nella cultura italiana tutta.