Dan Peterson 90 anni e ancora tanta voglia di stupire

Dan Peterson, a 90 anni, mantiene viva la passione e l’entusiasmo per il suo percorso. Nonostante l’età, si mostra ancora attivo e motivato, dimostrando che con impegno e dedizione è possibile affrontare il tempo con energia. A pochi passi dai novant’anni, il suo esempio testimonia l’importanza di uno stile di vita equilibrato e di una mentalità positiva.

Coach ormai ci siamo, i 90 anni stanno arrivando. Che effetto fa? “Non mi spaventano”. Ci credo, arrivarci così in forma non è facile. Qual è il segreto. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dan Peterson, 90 anni e ancora tanta voglia di stupire Leggi anche: Al Lake Sound Park arrivano anche la K-Pop Music, ma sarà ancora voglia di anni '90 Leggi anche: Dan Peterson sceglie il più forte di tutti i tempi in Nba La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dan Peterson: “Dal Cile a Nanni Loy, i miei 90 anni da numero uno”; Virtus Roma sul tetto del Mondo: l’epopea di Larry Wright and co; Vittorio Gallinari: “A mio figlio Danilo non so dire che gli voglio bene”. Dan Peterson, 90 anni e ancora tanta voglia di stupire - L'allenatore di basket e commentatore televisivo si racconta: “Non rimpiango di non esser arrivato ad allenare in Nba. ilfoglio.it

Il ritorno di Dan Peterson a 89 anni. Tajani lo ha chiamato a motivare il movimento giovanile di Forza Italia - C'è un ragazzo di ottantanove anni che domani spiegherà il senso della vita e del lavoro ai giovani di Forza Italia. ilgiornale.it

Dan Peterson: a otto anni, per Natale, la mia prima bicicletta - di Marino Petrelli “C’era sempre neve a Chicago dove vivevo, ma era bello stare tutti insieme. panorama.it

Mi permetto di segnalare la mia intervista a Dan Peterson per i 90 anni suoi e dell’Olimpia sul Venerdì di Repubblica oggi in edicola. Il Palalido, Rubini, Meneghin, D’Antoni, McAdoo, Premier, Casalini, l’Aris, Berlusconi, Sacchi, Galliani, Armani, il tè Lipton, l’N - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.