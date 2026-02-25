Il giallo sulle parole di Pietro Grasso I delinquenti voteranno Sì Ira di FI | Non accettiamo giudizi morali

Pietro Grasso ha causato polemiche con le sue dichiarazioni sul referendum sulla giustizia, affermando che i delinquenti voteranno Sì. La frase ha provocato reazioni dure, specialmente da parte di Forza Italia, che ha criticato i commenti come giudizi morali inaccettabili. Questa vicenda si aggiunge a un episodio simile avvenuto pochi giorni fa con Nicola Gratteri. La questione rimane calda tra i commentatori, mentre il dibattito continua a infiammare il settore.

Dopo Nicola Gratteri, un altro ex magistrato avrebbe fatto uno scivolone su una frase a proposito del referendum sulla giustizia in una maniera non molto dissimile rispetto a quella utilizzata pochi giorni fa dall'attuale procuratore di Napoli. Ospite di un evento a Viterbo, pare che Pietro Grasso abbia concluso il suo accorato appello per il no con un messaggio che potrebbe far discutere:?"Votare No non è un atto di conservazione, ma un atto di protezione della nostra libertà futura. La nostra Costituzione è stata scritta con il sangue di chi voleva un'Italia libera: non permettiamo che venga riscritta con l'inchiostro dell'opportunismo politico - avrebbe affermato -.