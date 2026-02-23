Pietro Grasso | Il referendum sulla giustizia mette tutti i delinquenti nella condizione di votare sì

Pietro Grasso afferma che il referendum sulla giustizia rischia di permettere ai criminali di influenzare le decisioni. La causa è la possibilità di voto concessa anche a chi ha precedenti penali. Durante un discorso a Viterbo, invita il pubblico a non lasciare che altri decidano al loro posto. Ricorda le ombre del passato e invita a riflettere attentamente prima di esprimere il proprio voto. La discussione continua tra i presenti.

"Non lasciate che altri decidano per voi". Pietro Grasso parla alla platea del teatro San Leonardo di Viterbo, ricordando con amarezza le stagioni più buie della Repubblica. Al centro il referendum sulla giustizia, per cui invita a votare no. Accanto alla giornalista Daniela Preziosi, l'ex magistrato, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, ripercorre i tentativi di sottomettere la magistratura e spiega perché, oggi, il referendum rischi di scardinare i principi fondamentali della democrazia.?"Chinnici scrisse che il presidente della corte d'appello di Palermo lo chiamò adirato perché Giovanni Falcone metteva il naso nelle banche e stava rovinando l'economia siciliana, dicendogli di "riempirlo di processetti" per ostacolarlo". 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Antonio Di Pietro spiega perché votare sì al referendum sulla giustiziaAntonio Di Pietro ha spiegato perché invita a votare sì al referendum sulla giustizia.

Giustizia, referendum sulla separazione delle carriere. Di Pietro a Napoli: Perché bisogna votare sìA Napoli, Di Pietro sottolinea che votare sì alla separazione delle carriere è una decisione logica, radicata nella sua esperienza professionale.

