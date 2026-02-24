Pietro Grasso come Gratteri | Referendum? Alla fine i delinquenti voteranno Sì

Pietro Grasso afferma che la riforma sulla giustizia favorisce i criminali, perché permette loro di partecipare alle elezioni e influenzare il voto. La sua dichiarazione deriva dalla convinzione che le modifiche all’ordinamento rendano più facile per i soggetti coinvolti in reati di approfittarne. Durante un evento dedicato al No, il politico ha sottolineato come la proposta possa incoraggiare comportamenti opportunistici tra i partecipanti. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze di questa normativa.

L'ex presidente del Senato interviene a un evento per il No: "La riforma sulla giustizia mette tutti i criminali nella condizione di votare a favore". Protesta di Forza Italia.