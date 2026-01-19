Conapi si allarga | maxi stabilimento per tutelare api e miele

Il Co.na.pi, il più grande stabilimento apistico d’Europa, si amplia per rafforzare la tutela di api e miele. La cooperativa, con sede a Monterenzio, nelle colline bolognesi, rappresenta un punto di riferimento per l’apicoltura italiana e internazionale, promuovendo pratiche sostenibili e la qualità dei prodotti. Questa crescita mira a garantire un futuro più sicuro e rispettoso per le api e il patrimonio miele italiano.

È ROMAGNOLA la più grande cooperativa apistica d'Europa. Ha, infatti, sede a Monterenzio, nelle colline bolognesi, il Consorzio Nazionale Apicoltori (co.na.pi.), con un patrimonio complessivo di oltre 600 apicoltori, 100mila alveari di proprietà, circa 5 miliardi di api distribuite in tutta Italia, e una produzione annua di circa 30mila quintali di miele tra convenzionale e biologico. Il Co.na.pi. rappresenta la più grande cooperativa apistica d'Europa, con soci anche in Spagna e Ungheria. Oggi compie un passo strategico inaugurando il nuovo hub logistico di Monterenzio, non distante da Bologna, un'infrastruttura di 2.

