Roberto Fico martedì 9 dicembre la proclamazione alla carica di Presidente della Regione Campania
Martedì 9 dicembre, presso la Corte di Appello di Napoli, si terrà la cerimonia di proclamazione di Roberto Fico come nuovo Presidente della Regione Campania. L'evento si svolgerà nella sala Auditorium del Palazzo di Giustizia, segnando un momento importante per la politica locale.
NAPOLI – Nella giornata di domani, martedì 9 dicembre, l’Ufficio centrale regionale della Corte di Appello di Napoli, nella sala Auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli, procederà alla proclamazione di Roberto Fico (foto) alla carica di Presidente della Regione Campania. Ne dà notizia, sui suoi canali social, lo stesso ex presidente della Camera dei Deputati, rivolgendosi con queste parole ai propri followers: “Non vi nascondo l’emozione. Lavoreremo con il massimo impegno e senso di responsabilità per la nostra comunità”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Nei primi giorni della prossima settimana, a Palazzo Santa Lucia, ci sarà il formale passaggio di consegne tra il presidente uscente della Regione Vincenzo De Luca e il neo presidente Roberto Fico, uscito vincitore dalle elezioni regionali del 23 e 24 Novembr
Congratulazioni a Antonio #Decaro e Roberto #Fico. Un grazie a Giovanni #Manildo che ha dato tutto in una gara proibitiva. Il grande ostacolo da affrontare resta la sfiducia nella politica con astensionismo ormai vicino al 60%. La democrazia ha un bisogno vi
