Roberto Fico martedì 9 dicembre la proclamazione alla carica di Presidente della Regione Campania

Lopinionista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 9 dicembre, presso la Corte di Appello di Napoli, si terrà la cerimonia di proclamazione di Roberto Fico come nuovo Presidente della Regione Campania. L'evento si svolgerà nella sala Auditorium del Palazzo di Giustizia, segnando un momento importante per la politica locale.

NAPOLI – Nella giornata di domani, martedì 9 dicembre, l’Ufficio centrale regionale della Corte di Appello di Napoli, nella sala Auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli, procederà alla proclamazione di Roberto Fico (foto) alla carica di Presidente della Regione Campania. Ne dà notizia, sui suoi canali social, lo stesso ex presidente della Camera dei Deputati, rivolgendosi con queste parole ai propri followers: “Non vi nascondo l’emozione. Lavoreremo con il massimo impegno e senso di responsabilità per la nostra comunità”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

roberto fico marted236 9 dicembre la proclamazione alla carica di presidente della regione campania

© Lopinionista.it - Roberto Fico, martedì 9 dicembre la proclamazione alla carica di Presidente della Regione Campania

Scopri altri approfondimenti

roberto fico marted236 9Roberto Fico, martedì 9 dicembre la proclamazione alla carica di Presidente della Regione Campania - Nella giornata di domani, martedì 9 dicembre, l’Ufficio centrale regionale della Corte di Appello di Napoli, nella sala Auditorium del Palazzo di ... Si legge su lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Fico Marted236 9