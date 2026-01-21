Regione Campania Petitto FI | Auguro buon lavoro al Presidente Fico e alla Giunta regionale

Da avellinotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere Petitto (FI) ha ufficialmente augurato buon lavoro al Presidente Roberto Fico e alla nuova Giunta regionale della Campania, insediatasi oggi durante il Consiglio regionale. Questo passaggio rappresenta un momento importante per l’attività politica e amministrativa della regione, con l’obiettivo di promuovere progetti e iniziative a beneficio del territorio e dei cittadini campani.

Auguro buon lavoro al Presidente Roberto Fico e alla nuova Giunta regionale della Campania, insediata oggi nel corso del Consiglio regionale.Da parte di Forza Italia ci sarà un’opposizione costruttiva, sempre pronta a confrontarsi nel merito dei provvedimenti utili allo sviluppo del territorio e.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Regionali Campania, Cirielli ammette la sconfitta: "Auguro buon lavoro a Fico"

Campania, al via la XII legislatura: Fico debutta senza giunta, Manfredi eletto presidente del Consiglio regionaleInizia la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania con l’insediamento di Roberto Fico come presidente e l’elezione di Massimiliano Manfredi a presidente del Consiglio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

regione campania petitto fiRegione Campania, Massimiliano Manfredi ha insediato l'ufficio di presidenza«Con l’insediamento dell’ufficio di presidenza, organo di governo che esprime l’indirizzo politico-istituzionale del consiglio, diamo il via alle ... msn.com

Vaccini. Beneduce (Fi): In Campania manca quello contro tetano. Regione indolenteLa consigliera annuncia un’interrogazione al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nella sua qualità di Assessore e Commissario alla Sanità. I richiami delle vaccinazioni hanno cadenze ... quotidianosanita.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.