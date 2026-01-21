Regione Campania Petitto FI | Auguro buon lavoro al Presidente Fico e alla Giunta regionale

Il consigliere Petitto (FI) ha ufficialmente augurato buon lavoro al Presidente Roberto Fico e alla nuova Giunta regionale della Campania, insediatasi oggi durante il Consiglio regionale. Questo passaggio rappresenta un momento importante per l’attività politica e amministrativa della regione, con l’obiettivo di promuovere progetti e iniziative a beneficio del territorio e dei cittadini campani.

