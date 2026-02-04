Il Teatro Concordia di Ascoli Piceno si prepara ad accendere i riflettori su un allestimento inaspettato. Domani sera, alle 20.30, il palco ospiterà una rivisitazione della Commedia dell’arte, con protagonista Arlecchino. Dopo più di trecento anni di assenza, il celebre personaggio torna a divertirsi e a sorprendere il pubblico italiano, portando in scena un classico rivisitato e carico di energia.

Il palco del Teatro Concordia di Ascoli Piceno si accende domani sera, alle ore 20.30, con un ritorno che sembra uscito da un sogno settecentesco: Arlecchino, il buffone in maschera, torna a scatenarsi sulle scene italiane dopo oltre trecento anni di silenzio. Non è un’idea nostalgica, né un semplice omaggio al passato. È una rilettura audace, provocatoria, che mette al centro del palcoscenico il personaggio più celebre della commedia dell’arte, non più come figura di scherno o comico di servizio, ma come protagonista di un dramma che parla di paura, identità e trasformazione. Lo spettacolo, intitolato *Arlecchino muto per spavento*, è frutto di un’idea di Marco Zoppello, regista e autore veneto, che ha riadattato un testo originale di Luigi Riccoboni, il “Lelio” che nel 1716 portò la compagnia italiana a dominare il teatro parigino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Commedia dell’arte riletta: il personaggio di Arlecchino al centro di un allestimento al Concordia

Approfondimenti su Commedia dellArte

Questa sera, alle 17,30, l’Officina dell’arte apre le porte alla mostra

Fino al 20 dicembre, il Centro d’arte Raffaello ospita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Commedia dellArte

Avigliano Umbro, Carnevale nel segno delle maschere umbre della Commedia dell’ArteSaranno anche quest’anno le maschere umbre della Commedia dell’Arte le protagoniste del Carnevale di Avigliano Umbro. Nasotorto, Rosalinda, Nasoacciaccato e Chicchirichella si esibiranno dal primo al ... umbria24.it

Maschere della Commedia dell’Arte, si riparte: ricca serie di appuntamenti. Il programmaSaranno anche quest’anno le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte le protagoniste del Carnevale di Avigliano Umbro. Nasotorto, Rosalinda, Nasoacciaccato e Chicchirichella si esibiranno dal primo al ... corrieredellumbria.it

“Arlecchino muto per spavento”, l’8 febbraio ad Avezzano La commedia dell'arte arriva al Teatro dei Marsi di Avezzano, domenica 8 febbraio alle ore 18 AVEZZANO – Domenica 8 febbraio alle ore 18:00, il Teatro dei Marsi di Avezzano ospiterà Arlecchino mut - facebook.com facebook

SAN BENEDETTO, “ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO” DI STIVALACCIO TEATRO. LA COMMEDIA DELL’ARTE È AL CONCORDIA IL 5 E 6 FEBBRAIO - x.com