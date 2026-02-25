Il discorso di Trump sullo stato dell’Unione è stato il più lungo di sempre, e il presidente ha dedicato gran parte del suo intervento a elencare i successi delle sue politiche, anche se molti critici contestano alcune affermazioni. Durante il discorso, ha sottolineato risultati economici e investimenti in infrastrutture, ma ha anche pronunciato alcune dichiarazioni considerate infondate. Il suo intervento ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

È stato il più lungo della storia, e il presidente statunitense lo ha usato soprattutto per esaltare le sue politiche, dicendo varie falsità Nella notte italiana tra martedì e mercoledì Donald Trump ha tenuto il tradizionale discorso sullo stato dell’Unione, appuntamento fisso della politica statunitense con cui il presidente una volta all’anno si rivolge ai parlamentari e al paese per fare il punto sulla sua attività e sulle condizioni della nazione. È stato il primo discorso del suo secondo mandato (nel primo anno dopo l’elezione non si tiene), e il più lungo nella storia, con la durata di quasi 1 ora e 50 minuti, battendo il record di Bill Clinton nel 2000. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Trump, discorso sullo Stato dell’Unione: “America è tornata, questa è età dell’oro”Donald Trump ha pronunciato il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione del secondo mandato, affermando che l’America è tornata più forte e prospera.

Il discorso di Trump sullo Stato dell'Unione: «Tornati all'età dell'oro», ma il 57% disapprova la sua gestione economicaIl discorso di Trump sullo Stato dell'Unione ha attirato l’attenzione, perché ha dichiarato che gli Stati Uniti sono tornati all’età dell’oro.

Trump, discorso record di 108 minuti tra proteste e silenziUn discorso record tra proteste e 'silenzi'. Donald Trump archivia il discorso sullo Stato dell'Unione con un nuovo primato. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato per 1h48', scrivendo - a modo su ... adnkronos.com

Discorso sullo Stato dell'Unione di Trump: rivendicazioni, espulsione e tensioniIl presidente presenta un bilancio entusiasta del suo primo anno di secondo mandato, ma il discorso è segnato dall'espulsione di un deputato e da affermazioni controverse su immigrazione, lavoro e tar ... notizie.it

