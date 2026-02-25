Il discorso di Trump sullo Stato dell' Unione | così tenta il contropiede mentre il 57% disapprova la sua gestione economica

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione nasce dalla crescente disapprovazione del 57% sulla sua gestione economica. Trump ha presentato al Congresso il bilancio dell’ultimo anno e le sue proposte future, affrontando questioni come l’immigrazione clandestina, i rapporti con l’Iran e le tariffe commerciali. La sua strategia mira a rispondere alle critiche e a rafforzare il suo sostegno tra i sostenitori più accaniti. La discussione si concentra ora sugli effetti delle sue scelte politiche.

«Ho ereditato l'inflazione più alta della storia ma in pochi mesi l'abbiamo fatta calare. I prezzi della benzina sono scesi, i tassi sui mutui sono i minimi da quattro anni». Lo ha detto Donald Trump parlando al Congresso in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione. Il presidente ha fatto riferimento ai ripetuti record segnati da Wall Street durante i suoi primi 12 mesi di presidenza. Al suo ingresso nell'aula della Camera, Donald Trump ha stretto la mano a tutti e quattro i membri della Corte Suprema presenti al suo discorso di stasera, nonostante le dure critiche rivolte agli stessi giuristi pochi giorni prima, in seguito alla decisione sui dazi adottata contro di lui la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Usa, Trump all'esame del Congresso con il discorso sullo stato dell'Unione. Dazi, Ucraina, immigrazione i temiDonald Trump affronta il Congresso per il suo discorso sullo stato dell’Unione, concentrandosi su questioni come dazi, aiuti all’Ucraina e immigrazione.

Protetto: Dall’hi-tech ai super conglomerati: così il Vietnam pianifica la sua crescita economicaIl Vietnam punta a far crescere la sua economia puntando su tecnologia e grandi aziende.

Il discorso di Trump alla Nazione, Putin attacca i leader europei - 1mattina News 18/12/2025

Temi più discussi: Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: temi e anticipazioni; Stato dell’Unione: attesa al Congresso per il discorso di Trump; Trump sullo Stato dell’Unione: l’America è forte, prospera e rispettata; Il doppio discorso dell’America: Trump al podio, i democratici al contrattacco.

Usa, Trump all'esame del Congresso con il discorso sullo stato dell'Unione. Dazi, Ucraina, immigrazione i temiNon si può dire che negli ultimi 12 mesi gli Stati Uniti non abbiano svolto un ruolo da protagonista negli sconvolgimenti economici e politici ... iltempo.it

Il discorso sullo stato dell'Unione, la direttaDonald Trump rilancia l'American Dream. In calo nei sondaggi e con le prime crepe che emergono nella base MAGA, il presidente coglie l'occasione del discorso sullo Stato dell'Unione per lanciare la vo ... msn.com

Il discorso alle 3 ora italiana in diretta su Rainews.it. Trump sfiderà il Congresso tra tensioni e boicottaggiIl Presidente atteso alla prova del discorso annuale in un clima di scontro totale con i Democratici, tra lo stallo sui fondi federali, il caso dei dazi bocciati da facebook

Stanotte il discorso di #Trump a un’America scontenta #Usa x.com