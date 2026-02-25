Il discorso di Trump sullo stato dell’Unione | L’America è tornata è l’età dell’oro

Il presidente statunitense Trump ha tenuto il discorso sullo stato dell’Unione tracciando un bilancio del suo secondo mandato a suo dire positivo. “Gli Stati uniti, spiega Trump, sono più forti e ricchi che mai”. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli UsaNel suo discorso più lungo, Trump difende i dazi bocciati dalla Corte Suprema e accusa l'Iran di sviluppare missili che minacciano USA ed Europa ... ilfattoquotidiano.it

Da Trump il discorso più lungo della storia dello Stato dell’UnioneWashington, 25 feb. (askanews) – Donald Trump pronuncia il discorso sullo Stato dell’Unione più lungo di sempre: un’ora e 47 minuti, superando il record stabilito da Bill Clinton nel 2000. Un interven ... askanews.it

"Gli Stati Uniti sono tornati", così #Trump nel discorso sullo stato dell'unione. La difesa dei #dazi. E sull'#Iran: "Pronto a difendere il Paese dalle minacce". Al #Tg2Rai ore 13,00 #25febbraio - facebook.com facebook

La deputata democratica statunitense Ilhan Omar ha interrotto il Presidente Donald Trump con delle contestazioni durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione gridando: "Hai ucciso degli americani!", mentre il presidente accusava i democratici di non dare pr x.com