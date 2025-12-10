Chi sono i figli di Iginio Massari Deborah e Nicola | Hanno la pasticceria nel sangue insieme sono una bomba

Deborah e Nicola, figli del celebre pasticciere Iginio Massari e di Maria Damiani, sono cresciuti immersi nel mondo della pasticceria. Sin dalla giovane età, hanno dimostrato una naturale inclinazione e passione per questa arte, condividendo un talento che sembra essere nel loro DNA. La loro storia rappresenta un'evoluzione della tradizione familiare nel settore dolciario.

Dall’amore e dal matrimonio tra Iginio Massari e la moglie Maria Damiani sono nati i figli: Deborah e Nicola. A seguire le orme del padre è stata la figlia Deborah che, dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico, ha proseguito gli studi laureandosi in Scienze e tecnologie alimentari con una tesi dedicata ai lievitati. Dal 2000 è entrata nell’azienda di famiglia dedicandosi in particolare modo all’ambito dell’e-commerce con un piano pensato ad hoc. Un progetto che è stato molto apprezzato dal papà, ma non solo visto che nel 2019 Deborah è diventata Maestro Pasticciere entrando nella prestigiosa Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it