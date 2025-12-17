Blitz della Finanza al luna park | maxi sequestro di falsi ' Labubu' e non solo

La Guardia di Finanza di Genova ha effettuato un maxi sequestro di merce contraffatta nei luna park della città, catturando numerosi falsi 'Labubu' e altri prodotti non autorizzati. L’operazione mira a tutelare i consumatori e a contrastare il mercato illecito di merce contraffatta, spesso associata a prodotti virali e amati anche da figure pubbliche.

