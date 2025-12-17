Blitz della Finanza al luna park | maxi sequestro di falsi ' Labubu' e non solo
La Guardia di Finanza di Genova ha effettuato un maxi sequestro di merce contraffatta nei luna park della città, catturando numerosi falsi 'Labubu' e altri prodotti non autorizzati. L’operazione mira a tutelare i consumatori e a contrastare il mercato illecito di merce contraffatta, spesso associata a prodotti virali e amati anche da figure pubbliche.
Maxi sequestro di merce contraffatta ai ‘baracconi’ di Genova, tra cui una marea di ‘Labubu’, i pupazzi da collezioni virali sui social e amati dai vip. Al Luna Park allestito nella zona di ponte Parodi è intervenuta la Guardia di Finanza lo scorso weekend, trovando tantissimi prodotti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
